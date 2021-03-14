أمزازي للنقـابــات: “ما بقاش حوار”

اتهمها بهدر الزمن المدرسي وتكريس معاناة التلاميذ

هاجم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعض المنظمات النقابية، واتهمها بممارسة ضغوطات والتلاعب عبر مغادرة طاولة الحوار، ونشر بلاغات تنديد، وخوض الإضرابات التي تسهم في هدر الزمن الدراسي، وتؤثر على السير العادي للدراسة.

وجاءت اتهامات أمزازي لبعض المركزيات النقابية، ردا على انتقادات لاذعة وجهها نواب من مختلف الفرق البرلمانية إليه، في اجتماع ساخن شهدته لجنة التعليم بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، إذ أكد المسؤول الحكومي أن باب الحوار لم يغلق في وجه النقابات، وأن ما قيل في اللجنة غير صحيح، لأن البعض يخلط بين الحوار وفرض الأمر الواقع على الوزارة.

وقال الوزير بهذا الخصوص “لم أفرض على النقابات أن تتبنى ما أقوله من تصريحات صائبة، ولا أقول إنني قبلت بما تراه ملائما، لأنه لن يكون هناك حوار إذا كان هناك فرض للرأي”، مشددا على ضرورة الاقتناع بأن الجلوس إلى طاولة الحوار هو السبيل إلى حل أي مشكل، وأن الخروج ببلاغات تنديد ودعوات للاحتجاج، غير مفيد بتاتا لأن ذلك يعد “مجرد ضغط وبذلك تنتهي منهجية الحوار” أي بالعامية “ما بقاش حوار”.

وتساءل المسؤول الحكومي، هل فكرت النقابات التي تدعو اليوم إلى الإضراب، في الاستقرار التربوي، وفي مصلحة التلميذ والزمن المدرسي؟”، قائلا “خمموا شوية في مصلحة التلميذ، جات الجائحة كرفصاتو، ونزيدو نكملو عليه”.

وانتقد الوزير شن مديري المؤسسات التعليمية إضرابا مفتوحا، مضيفا أن مدير مؤسسة له مسؤولية كبرى في المنظومة التربوية، ولا يمكن بالتالي ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية في ظل الإضرابات المختلفة، مشددا على أنه عبأ المسؤولين الحكوميين للإسراع بإخراج مرسوم الإدارة التربوية، بعد إنجاز الكلفة المالية وسيرى النور قريبا.

ومن جهته، اتهم الجيلالي الأخضر، رئيس مصلحة الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، جهات بعرقلة عمل الوزير، قائلا في تدوينة على “فيسبوك”، “لو ابتعدوا عن الحسابات السياسوية الضيقة، ولعبة شي يضرب، وشي يبكي، وفرملة الملفات التي أوشكت على الحل، لفتحت جميع ملفات الشغيلة تدريجيا”، داعيا المتحزبين بالابتعاد عن الوزير وتركه يحل المشاكل، لأنه “ما كايديرش السياسة بالتعليم”.

أحمد الأرقام