بوعياش تطلق حملة لدعم المناصفة

اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة، بإطلاق حملة وطنية للنهوض بالمناصفة في المجال السياسي، إذ وضع برنامج لقاءات وطنية وجهوية تمتد ما بين 9 و27 مارس، للتحسيس بأهمية إعمال مبدأ المناصفة، الذي يعتبر من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء.

وتتزامن حملة المجلس الوطني مع النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي، لمناسبة إقرار البرلمان للقوانين الانتخابية، والتي عززت حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، من خلال عدد من الآليات، التي اعتبرتها الجمعيات النسائية والمدنية خطوة أخرى على طريق المناصفة. وتهدف اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني إلى تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمساهمة بالنقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية المقبلة، والوقوف عند نقط التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة التمييز والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يعرفها المغرب في المجال.وشكلت أولى اللقاءات المنظمة بفاس، مناسبة للفاعلين الجمعويين والمهتمين، للنقاش حول المناصفة في الحقل السياسي، لكي لا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام والتشريعات، بل أن يعكس القطع مع تبريرات تهميش النساء، وإطلاق مسار تحول مجتمعي واع بانعكاسات المشاركة النسائية، وإضافتها النوعية في مسار إحقاق الحقوق الإنسانية ليس للنساء فحسب”.

ب . ب