5100 مليار لتنزيل الحماية الاجتماعية

يهم مشروع الحماية الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية 22 مليون شخص، سيستفيدون من الحماية من مخاطر المرض، والشيخوخة وفقدان الشغل، منهم 11 مليونا منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد» الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة.

وسيستفيد المعنيون بالمشروع من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالخدمات نفسها، وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

وأفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة إلى المنخرطين في نظام المساعدة الطبية «راميد»، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة، ما سيتطلب غلافا ماليا سنويا يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 7 ملايير درهم، مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام “راميد” الحالي.

وأكد، خلال كلمته لتقديم المشروع أنه تم تخصيص4 ملايير و200 مليون درهم لهذا الغرض في قانون المالية للسنة الجارية.

وستستفيد كل الأسر، خاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة، سواء كان لديها أطفال أو بدونهم، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسيُكلف هذا الدعم بالنسبة إلى تلك الأسر حوالي 20 مليار درهم، 14 مليارا و500 مليون درهم منها، عبارة عن تعويضات عائلية لفائدة الأسر الفقيرة.

ويتطلب تنزيل المشروع تعبئة اعتمادات بقيمة 51 مليار درهم سنويا (5100 مليار سنتيم)، كما يتعين تنفيذه تعديل عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية المعتمدة، حاليا، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق إصلاحات هيكلية تهم المنظومة الصحية بما فيها تأهيل المستشفيات، والتأسيس لاحترام مسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي.

عبد الواحد كنفاوي