6 سنوات لـ “عطعط” بأزمور

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 20 سنة من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها.

وجاء ايقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور، بعد توصلها بإخبارية تفيد وجود المبحوث عنه وسط أزمور، حيث تجندت فرقة أمنية وتمت محاصرته، وبعد تحديد هويته تبين أنه مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بعد ورود اسمه بعدة مساطر مرجعية تتعلق بالسرقة الموصوفة ومحاولتها، بعدما سبق للعناصر الأمنية بأزمور إيقاف شركائه وإحالتهم على العدالة، فيما ظل الملقب «عطعط»، مختفيا عن الأنظار بعد تورطه في ثلاث عمليات سرقة، حيث تمت سياقته لمقر الأمن، وبعد إجراء بحث أولي معه حول المنسوب اليه والقرائن التي تدينه، اعترف بكل تلقائية بضلوعه في عمليات السرقة والمشاركة بها، استهدفت محلات تجارية بأزمور. وتم إشعار النيابة العامة المختصة، إذ أعطت تعليماتها بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.

أ . س (الجديدة)