المساكنة تحت غطاء الفاتحة

اجتهادات قضائية اعتبرتها زواجا ومطالب بإضفاء الشرعية على علاقات رضائية

أعاد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة إلى دائرة النقاش، مسألة العلاقات الرضائية، بعد أن اعتبر أن علاقة بين شخصين غير متزوجين لا تعتبر خيانة زوجية، مستندا في ذلك إلى شهادة الشهود على قيام العلاقة الزوجية دون عقد، في الملف الذي توبع فيه المتهمان في حالة سراح بالخيانة الزوجية والطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة، والمشاركة في الخيانة الزوجية.

برأ الحكم القضائي المتهمين من تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، مستندا إلى أن الأمر يتعلق بزواج عن طريق الفاتحة، على اعتبار أن الزوج لم يتمكن من توثيق زواجه لأنه متزوج من أخرى، وانقسمت الآراء المصاحبة لذلك الحكم الذي قضى ببراءتهما من الخيانة، بين من اعتبره جريئا وانتصارا للحقوق والحريات دون التشديد في شأن ضرورة وجود عقد زواج، لإثبات العلاقة الزوجية، بعد أن أخذت المحكمة بمجرد إقرار المتهمين والشهود، بوجود العلاقة الزوجية، وبين رافض له على اعتبار أنه لا يكرس أي اجتهاد بل يضر بالحقوق، لأن البراءة من تهمة الخيانة الزوجية، لن تكون لها أي تبعات خاصة في الشق المتعلق بإثبات الزوجية، بالنظر إلى أن المادة 16 من مدونة الأسرة التي تمكنهما من ذلك بعد توقف العمل بها، لم يعد مسموحا باستعمالها بعد أن انتهت الفترة الانتقالية لاعتمادها.

الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، اعتمد عليه من قبل الفعاليات الحقوقية التي ارتأت أنه يسير في التوجه الداعي إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي يعتبر أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد، على اعتبار أنه لم يعد يساير التطور المجتمعي في ظل وجود العديد من الزيجات غير الموثقة، ومن ثم على القانون الجنائي أن يتصالح مع المجتمع وأن لا يعاقب إلا على الجرائم التي تمس النظام العام، وأن يبتعد عن كل ما يدخل في الخصوصية والحميمية، لأن حمايتها أيضا يجب أن تكون من متعلقات النظام العام، فالقانون ليس معطى دينيا أو أخلاقيا يتعلق بصلة الإنسان بخالقه، بل هو معطى قانوني يتصل بما يضر الناس وليس ما ينفعهم، ويقوي أواصر المحبة بينهم وفقا لرغباتهم التي يتعين احترامها، فحتى القانون الجنائي الإسلامي لا يعاقب إلا عن الزنا العلني المشهود به، مؤكدين في الوقت نفسه أن ما يحدث في المجتمع يؤكد لا محالة على أن القانون متخلف عن ركب تطور المجتمعات، فالقانون الذي يجرم المس بالحياة الخاصة هو نفسه يبيح المس بها في مجال الحريات الجنسية، وكأن ما يعطيه لك باليد اليمنى يسحبه باليد اليسرى.

كريمة مصلي