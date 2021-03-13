ممتلكات مسؤولي “سامير” في المزاد

قررت المحكمة التجارية بالبيضاء الحجز على ممتلكات مسؤولي “سامير” لاستخلاص مستحقات الدائنين، إذ أن مسطرة التصفية ستشمل ممتلكات عقارية ومساهمات في شركات يملكها المسؤولون المباشرون، الذين كانوا وراء إغراق سفينة “سامير”.

وأفادت مصادر أن هناك ما لا يقل عن عشرة ممتلكات تم تحديدها بأكادير، ومراكش، وفاس والمحمدية والصخيرات، تعود للشيخ محمد حسين عمودي، رئيس المجلس الإداري للشركة، وجمال باعامر، مديرها العام، اللذين يوجدان، حاليا بالخارج.

وتخضع تلك الممتلكات لخبرة لتحديد قيمتها، لبيعها في المزاد العلني من أجل أداء مستحقات الدائنين. ومن بين الممتلكات التي تم تحديدها،فندق “أفانتي” بالمحمدية، الذي يعرض، حاليا، للبيع بقيمة 160 مليون درهم، كما يهم الحجز والتصفية فندقي “سامير” و “كورال أوتل روزرت أند كومباني”، لارتباطهما بالأول. وتم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام في نونبر الماضي، لكن بسبب ظرفية القطاع السياحي آنذاك، لم يتم تقديم عروض، وتمت إعادة الإعلان في فبراير الماضي.

وتهم عملية التصفية، أيضا، ممتلكات المدير العام باعامر، الذي غادر المغرب، مباشرة بعد قرار تصفية الشركة، تاركا وراءه عددا من العقارات بالرباط ومراكش وأكادير، منها فيلا بالرباط تصل مساحتها إلى 2005 أمتار مربعة، عرضت، خلال 2018، على البيع بقيمة 16 مليون درهم، لكن العملية توقفت من قبل “السانديك” المشرف على عملية التصفية، قبل أن ينشر إعلان ثان عن البيع، بعد مراجعة السعر وتحديده في 12.7 مليون درهم.

وتم رصد مساهمات المدير العام السابق للشركة في عدد من الشركات التجارية، التي سيشملها الحجز.

عبد الواحد كنفاوي