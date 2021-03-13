استعراض بالسيوف يطيح بقاصرين بالقلعة

تسبب استعراض بالسكاكين بأحد أحياء قلعة السراغنة، موثق في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في اعتقال ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 13 سنة و17 سنة، الاثنين الماضي بعد تحديد هوياتهم.

وأفاد مصدر مطلع أن فرقة الشرطة القضائية بالقلعة، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، والذين يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض، في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

ورصدت مصالح الأمن الوطني بقلعة السراغنة، مقطع فيديو يتداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه فيهم، وهم يشهرون أسلحة بيضاء ويتبادلون التهديدات بواسطتها، وذلك قبل أن تمكّن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المعنيين بالأمر وضبط ثلاثة منهم.

عادل بلقاضي (مراكش)