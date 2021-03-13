وجوه جديدة بمنتخب خاليلوزيتش

بامعمر وموساوي ورحيمي حاضرون في معسكر المعمورة وغياب محترفين وارد

علمت “الصباح” أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، قرر استدعاء وجوه جديدة للمعسكر التدريبي، الذي يخوضه الأسود في 22 مارس الجاري بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا.

وكشفت مصادر مطلعة أن خاليلوزيتش سيوجه الدعوة إلى ثمانية لاعبين من البطولة، إضافة إلى محترفين جدد، ضمنهم ٱدم ماسينا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، في حال الترخيص لهم بالالتحاق بالمنتخب الوطني، خصوصا في ظل تعنت بعض الأندية الأوربية في السماح لهم بذلك، تحت يافطة سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأعلن فريقا اتحاد طنجة والمغرب التطواني في بلاغيهما رسميا توجيه الدعوة إلى كل من محمد علي بامعمر وحمزة موساوي، من أجل الدخول في معسكر المنتخب بالمعمورة.

ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن لائحة خاليلوزيتش تضم لاعبين آخرين، ممن تألقوا في بطولة إفريقيا للمحليين بالكامرون، نظير سفيان رحيمي والحارس أنس الزنيتي وأيوب الكعبي ويحيى جبران وعبد الإله الحافظي وعبد المنعم بوطويل.

وينتظر أن يستدعي خاليلوزيتش هؤلاء، بالنظر إلى حضورهم الجيد، تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، ومساهمتهم الجبارة في تتويج المنتخب المحلي بلقب “الشان”، وكذلك تحسبا لغياب بعض المحترفين الأساسيين، سواء للإصابة، أو لصعوبة التنقل جراء الحظر الجوي والإجراءات الاحترازية المعقدة من قبل العديد من البلدان الأوربية، خاصة في إنجلترا.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة ب10 نقاط، في انتظار خوض مباراتين أمام موريتانيا وبوروندي في 26 و31 مارس الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

عيسى الكامحي ونور الدين الكرف