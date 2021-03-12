مصرع امرأة في انقلاب سيارة

لقيت ستينية مصرعها، فيما أصيب سبعة أشخاص آخرين بكسور وجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة عائلية، وقع مساء السبت الماضي، بضواحي إفران.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحادثة نتجت عن انقلاب السيارة بأحد المنعرجات على مستوى المحور الطرقي الرابط بين إفران والحاجب كان على متنها ثمانية أشخاص كلهم من عائلة واحدة، ما خلف مصرع امرأة في مكان الحادث جرى نقل جثتها إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو، بينما نقل الجرحى على وجه السرعة، ضمنهم أربعة إصابتهم وصفت بالبالغة، على متن سيارات إسعاف تابعة لجماعة إفران نحو المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية. وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى المكان، عناصر الدرك الملكي لإفران قصد المعاينة وفتح تحقيق ميداني لتحديد أسباب وملابسات وقوع الحادثة.

حميد بن التهامي (مكناس)