حجز 800 غرام من “الشيرا” بالشماعية

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، من إيقاف شخصين متهمين بحيازة وترويج المخدرات.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن العناصر الدركية تلقت معلومات دقيقة تفيد أن شخصين مبحوثا عنهما على الصعيد الوطني كانا على متن سيارة خفيفة قادمة من البيضاء في اتجاه الشماعية، وهو الشيء الذي عجل بالتحرك من أجل نصب كمين لهما وإيقافهما لتقديمهما إلى العدالة. وأفادت المصادر أن رجال الدرك الملكي نجحوا في إيقاف المتهمين وهما على متن سيارة من نوع “داسيا” سوداء اللون، وبعد القيام بتفتيش دقيق للسيارة تم حجز كمية من مخدر الشيرا حددت في 800 غرام، إضافة إلى مبالغ مالية يرجح أن يكونا حصلا عليها من بيع المخدرات. وتم اقتياد الموقوفين صوب مقر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث معهما بخصوص التهم الموجهة إليهما. وبعد الانتهاء من فصول التحقيق التمهيدي وتحرير أقوالهما في محضر رسمي، تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهما على المحاكمة في حالة اعتقال.

حسن الرفيق (آسفي)