جرائم اختطاف واغتصاب تهز تمارة

إيقاف ״بيدوفيل״ والبحث عن صاحب ״تريبورتور״ هتك عرض قاصرين

شهدت تمارة، منتصف الأسبوع الماضي،اختطاف فتاتين قاصرين من المدينة، والتوجه بهما نحو الصخيرات على متن دراجة ثلاثية العجلات “تريبورتور” والاعتداء الجنسي عليهما، حسب تصريحاتهما لضباط المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الصخيرات.

وأكدت الضحيتان أن الجاني حملهما معه بالقوة، وانطلق بهما تحت الترهيب والعنف، وبسرعة جنونية، إلى بيت بأحد الدواوير العشوائية بالمدينة. وبعد ممارسة الجنس عليهما سطحيا، أفرج عنهما، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى. ورافقت عناصر البحث التمهيدي التلميذتين إلى البيت الذي اغتصبتا فيه، وبعدما تعرفتا على هوية المشتبه فيه، حررت مذكرة بحث في حقه، لكنه توارى عن الأنظار، ما يؤكد تورطه في الفضيحة.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح”، تبلغ القاصر الأولى 15 سنة وهي تلميذة، أما الثانية (16 سنة)، فمنقطعة عن الدراسة، واستمع المحققون إليهما بحضور والديهما حول ظروف وملابسات الحادث، وشددتا على أن الجاني منعهما من الصراخ رغم مرورهما رفقته من سدود قضائية بين تمارة والصخيرات عبر عين اعتيق، فيما أمرت النيابة العامة بتعميق البحث في الملف للإطاحة بالمشتبه فيه.

وفي موضوع ذي صلة، عرفت تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، جرائم اختطاف واغتصاب وهتك عرض قاصرين، انتهت بسقوط “بيدوفيل” في قبضة فرقة الأبحاث الثانية للشرطة القضائية.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بوضع الموقوف رهن الاعتقال بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، بتعليمات من الوكيل العام للملك، قصد استنطاقه في جرائم هتك العرض والتغرير بأطفال، بعدما أثار والد طفل عمره 13 سنة القضية، مدعيا أن المتورط، البالغ من العمر 31 سنة، هتك عرض ابنه، بعدما استدرجه مرات من مدرسة بالمدينة، ووضع له مخدرا بمشروب حليبي. وحصل على شهادة طبية تؤكد عجز الابن بدنيا ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، طارد والد طفلة “البيدوفيل” بشارع مولاي علي الشريف، وحاول إصابته بكؤوس، بعد احتمائه بمقهى، فيما تنازل له الضحية الثالث في شكاية تعود إلى 2015.

وأوضح مصدر “الصباح” أن الموقوف، من ذوي السوابق، متزوج وألف الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وسقط نهاية الأسبوع الماضي في قبضة عناصر فرقة الأبحاث الثانية.

وانتقل فريق منها إلى دوار “جمايكا” الصفيحي، للقيام ببحث حول جرائم الجاني، فاكتشف عدة حالات اعتداء جنسي، وتراجع أولياء أمور ضحايا عن ملاحقة المغتصب، خوفا من انتشار الفضيحة.

عبدالحليم لعريبي