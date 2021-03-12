75 سنة لعصابة تزور الأوراق النقدية

اعتقلوا بناء على شكايات ضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عقدتها، الأسبوع الماضي، باعتماد تقنية المحادثة المرئية عن بعد، 7 أشخاص متورطين في جناية “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير أوراق نقدية وطنية وإخفائها وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد”، ووزعت عليهم أحكاما متفاوتة المدد وصل مجموعها 75 سنة سجنا نافذا.

وسلطت هيأة الحكم على العقل المدبر لهذه العصابة الإجرامية (م.ن)،الذي كان يقوم بتزوير أوراق نقدية بواسطة معدات معلوماتية جد متطورة، عقوبة سالبة للحرية بلغت مدتها 15 سنة سجنا نافذا، فيما وزعت على شركائه الستة، الذين قاموا بإخفاء الأوراق النقدية المزورة وعرضها للتداول رغم علمهم بعدم قانونيتها، 60 سنة سجنا نافذا (عشر سنوات لكل واحد منهم)، مع غرامات مالية يؤدونها تضامنا لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى.

وأثناء مناقشة ملف هذه القضية، واجه رئيس الهيأة المتهمين السبعة بتصريحاتهم المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، وكذا بالمحجوزات التي ضبطت معهم (أوراق نقدية مزورة ومعدات معلوماتية استعملت في عملية التزييف)، إذ لم يجد أغلب المتهمين بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهم، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يطالب بإنزال أشد العقوبات عليهم، ومؤاخذتهم طبقا للفصل 334 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، الأمر الذي اقتنعت به الهيأة وأصدرت حكمها وفقا لفصول المتابعة.

واعتقل المتهمون السبعة، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بالمدينة بشكايات متعددة تقدم بها أشخاص وقعوا ضحية لعمليات نصب واحتيال من قبل أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، لتقود التحريات الأمنية إلى إيقاف أحد المشتبه فيهم وبحوزته أوراق مالية مزيفة، إذكشف، خلال البحث والتحقيق معه، عن هوية شركائه ومكان وجودهم، لتتمكن فرق أمنية من إيقافهم بأحياء مختلفة وسط المدينة، وعثرت بداخل شقة زعيمهم على معدات معلوماتية تستعمل في عملية تزييف الأوراق النقدية (حاسوب وسكانير وآلتان للطباعة بالألوان وأوراق عالية الجودة…)، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة من العملة الوطنية من فئات متنوعة، ليتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم حول المجالات الإجرامية التي ظلوا يشتغلون فيها قبل إيقافهم، والكشف عن كافة شركائهم المحتملين لاعتقالهم وعرضهم على أنظار العدالة.

المختار الرمشي (طنجة)