الأمطار تفضح البنية التحتية بمكناس

كشفت الأمطار التي تهاطلت على مكناس، نهاية الأسبوع الماضي، عن هشاشة البنيات التحتية وضعف شبكة التطهير في العديد من الأحياء بالمدينة ، مما وضع الأغلبية المسيرة بقيادة “بيجيدي” للمجلس الحالي في موقف لا تحسد عليه، إذ سجلت فعاليات جمعوية ونشطاء بـ”فيسبوك” توقف الحركة في العديد من شوارع وأزقة بعض الأحياء، بسبب اختناق قنوات التطهير وغياب الصيانة وانعدام شروط الحكامة في التسيير والتدبير.

وليست هذه المرة الأولى، التي تغرق فيها العديد من أحياء مكناس بهذا الشكل، بل اعتادت العاصمة الإسماعيلية على هذا الأمر، في ظل تعاقب مجالس جماعية تنهج التدبير العشوائي والترقيعي في تأهيل و تعبيد شوارع و أزقة المدينة، خاصة بأحياء البساتين والزيتون و الزهوة، والمحور الطرقي “ميدي 1 “، و حي الغرفة 1 قبالة الحي الجامعي، الذي حولته الأمطار إلى شبه “ملعب للكولف”، تؤثث شوارعه وأزقته حفر عميقة وأخاديد تغمرها مياه الأمطار، متسببة في شل حركة السير والازدحام، ما أثار استياء العديد من المواطنين، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بمعالجة النقاط السوداء والتسريع في تنفيذ المخطط الاستعجالي، الذي وعد به رئيس الجماعة عبد الله بوانو، للخروج من الحالة المتردية، التي وصلت إليها العاصمة الإسماعيلية المصنفة “تراثا عالميا”، من قبل منظمة “اليونيسكو”.

حميد بن التهامي (مكناس)