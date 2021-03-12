22 سنة لشبكة مخدرات بالصويرة

وزعت المحكمة الابتدائية للصويرة، أول أمس (الاثنين)، أحكاما بالسجن بلغت 22 سنة سجنا نافذا في حق شبكة لترويج المخدرات يتزعمها دركي متقاعد.

وأدانت المحكمة ذاتها، وفق مصادر “الصباح”، المتهم الرئيسي في الشبكة بخمس سنوات، وهو الموقوف الأول الذي قاد اعتقاله إلى تفكيك الشبكة ووضع اليد على بقية عناصرها.

وأضافت المصادر أن شريك المتهم أدين بسبع سنوات سجنا نافذا، وهو الشخص المكلف باستقبال البضاعة التي استقدمها الدركي المتقاعد على متن سيارة من القنيطرة إلى الصويرة وكان يجتاز نقط التفتيش و”الباراجات” الأمنية، بصفته دركيا، وهو ما مكنه من عبور عدة مدن دون إيقافه، وهو يحمل على سيارته 40 كيلو غراما من مخدر الشيرا.

وشددت المحكمة حكمها على الشريك، بحكم أنه كان مبحوثا عنه في قضية أخرى للاتجار في المخدرات، فيما أدين صاحب محل للتبغ بخمس سنوات إذ كان يعد محله لاستقبال البضاعة المحظورة، كما كان يتوفر على كميات أخرى.

وشملت الأحكام عنصرا رابعا أدين هو الآخر بخمس سنوات، وكان يشتغل نادلا في أحد مطاعم الصويرة، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب مسطرة مرجعية في قضية ترويج كوكايين ضمن شبكة أخرى تضم مغاربة وأجانب.

عزيز المجدوب