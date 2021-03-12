تواطؤ لهدم آخر مسجد “سلطاني” بمليلية

حصلت “الصباح” على وثائق وصور من مليلية المحتلة تكشف تواطؤ جهات إسبانية لهدم آخر المساجد، التي ترفع الدعاء للملك، والأشغال التي تباشرها في “أساساته” لتصنيفه ضمن البنايات الآيلة للسقوط، لاستخراج رخصة هدمه.

وكشفت مصادر مطلعة أن جهات تتربص بالمسجد لمكانته الرمزية بالنسبة إلى المغاربة، وتسعى إلى “محو أي وجود ديني” للمغرب في مليلية المحتلة، مشيرة إلى أن هدم المسجد يخفي مواقف سياسية ودينية هدفها قطع صلة المغاربة القاطنين في المدينة المحتلة بمقدساتهم.

وذكرت المصادر نفسها أن المسجد شيد في 1926، ومنح في 1930 هدية للسلطان مولاي يوسف، بعدما رأت إسبانيا تكريم المغاربة، إسوة بفرنسا التي منحت المغاربة، في ذلك الوقت، مسجدا تكريما للجنود المغاربة ودفاعهم عن باريس، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المسجد ظل يرفع الدعاء للملوك المغاربة، ويخضع لإدارة الحبوس، علما أنه يتوفر، على ثلاثة منازل، وحمام، ومحل للنجارة، وآخر تجاري، لكن المكترين لم يؤدوا للحبوس واجبات الكراء منذ حوالي 10 سنوات.

وحسب إحدى الوثائق، فإن المسجد شيد فوق بقعة أرضية غير محفظة، ما استغلته الجهات نفسها في مخططها لهدمه، بعد تصنيفه بناية آيلة للسقوط.

خالد العطاوي