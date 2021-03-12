الأرجنتين تطلب الإفراج عن منتخبها

السلطات رفضت الطلب بسبب تطور الوضع الوبائي

علمت «الصباح» أن الأرجنتين طلبت من السلطات المغربية السماح لمنتخبها داخل القاعة بمغادرة التراب الوطني، والعودة إلى البلاد، اليوم (الأربعاء)، بعد خضوعه لحجر صحي لمدة سبعة أيام، عقب إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المتحور.

وألغت السلطات المختصة وجامعة الكرة المباراتين الإعداديتين، اللتين كانتا مبرمجتين بين المنتخبين الوطني داخل القاعة ونظيره الأرجنتيني السبت والأحد الماضيين بالقاعة المغطاة التابعة لمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، في سياق استعداداتهما لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

وكشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية رفضت طلب بعثة المنتخب الأرجنتيني، بالنظر إلى تطور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، خاصة السلالة الجديدة، وتماشيا مع الاحتياطات الاحترازية المتخذة من أجل السيطرة على الجائحة.

وحسب المصادر نفسها، فإن الأرجنتين كانت تأمل في الإفراج عنه اليوم (الأربعاء)، حتى يتمكن محترفوها من العودة إلى أنديتهم بعد انتهاء التاريخ المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل أن تصطدم برفض قاطع من قبل السلطات المغربية.

وفرضت السلطات المختصة على المنتخب الأرجنتيني حجرا صحيا شاملا لمدة 10 أيام، قبل الترخيص له بمغادرة المغرب، إذا جاءت النتائج المخبرية سلبية، وهو ما أغضب جميع مكونات المنتخب الأرجنتيني.

من ناحية ثانية، ينهي المنتخب الوطني اليوم (الأربعاء) تجمعه بمركز محمد السادس، بعدما اكتفى بالتداريب اليومية والمباريات التحضيرية بين اللاعبين، في انتظار خوض مباراتين إعداديتين أمام البرازيل في أبريل المقبل.

ع. ك