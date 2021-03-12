مغنون يزاحمون ممثلين في رمضان

ماهر والبهاوي وأمير يخوضون التجربة للمرة الأولى

فاجأ الكثير من المغنين جمهورهم ودخلوا مجال التمثيل من خلال أعمال تلفزيونية، حظي بعضها بنسب مشاهدة مهمة. ومن بين المغنين، الذين أعلنوا، رسميا، انضمامهم لقائمة الملتحقين بعالم التمثيل، زهير البهاوي، والذي من المنتظر أن يطل على جمهوره من خلال مسلسل، سيبث خلال رمضان المقبل، على شاشة “إم بي سي 5″، الموجهة لسكان المغرب العربي.

وسيجسد البهاوي في المسلسل، الذي يضم عددا من الممثلين ويحمل عنوان “سول دموعي”، أحد أدوار البطولة، وهو التحدي الذي يحاول النجاح فيه، سيما أنه، يخوض لأول مرة تجربة التمثيل.

وتحدث البهاوي عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة في مساره الفني، قبل أن يأمل بأن تنال خطوته إعجاب جمهوره، وهو ما أكده من خلال تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”.

والشيء ذاته بالنسبة إلى إيهاب أمير، الذي أعلن بشكل رسمي، دخوله عالم التمثيل بعد سنوات من الغناء. وأكد أمير أنه من بين المشاركين في مسلسل جديد يحمل عنوان “السر القديم”، وهي التجربة التي يأمل أن تكون إيجابية بالنسبة إلى مساره الفني.

وقال أمير، في حديثه سابق مع “الصباح” إنه لم يخطط لدخول عالم التمثيل، إذ حدث ذلك صدفة، قبل أن يضيف أنه كان من المقرر أن يقدم “جينيرك” مسلسل يحمل عنوان “السر القديم”، إلا أن فريق العمل اقترح عليه تجسيد أحد الأدوار في المسلسل، ووافق على ذلك، بعدما اطلع على تفاصيل العمل.

وأضاف أنه سيحاول تطبيق تجربته في برامج ستار أكاديمي، إذ استفاد من خلال مشاركته في البرنامج من ورشات مكثفة في التمثيل، وهي الورشات التي راكم خلالها بعض المهارات استغلها أيضا خلال تصوير فيديوهات كليبات الأغاني التي طرحها.

كما وجد المغني موس ماهر مكانا له، ضمن الأعمال الرمضانية، إذ ولج عالم التمثيل من خلال “سيتكوم” لصالح القناة الثانية “دوزيم”، يتوقع أن يبث في رمضان.

وسيمثل ماهر من خلال أحداث العمل، سكان المنطقة الشرقية للمملكة، إذ سيلعب دور شاب غادر مدينته في اتجاه أصيلة بحثا عن عمل، ليقطن في عمارة يسكنها مغاربة من جهات مختلفة، علما أن العمل يحمل عنوان “كلنا مغاربة”، من إخراج صفاء بركة.

إيمان رضيف