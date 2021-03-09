تجريد سعيد كرم من عضوية المستشارين

قضت المحكمة الدستورية، الأربعاء الماضي، بتجريد محمد سعيد كرم، المنتمي لحزب الاستقلال، والمنتخب في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وشغور المقعد الذي كان يشغله. وأمرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وجاء القرار إثر الرسالة التي تقدم بها وزير العدل يوم 19 فبراير الماضي، عرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 من الشهر نفسه، بأن محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي، (إقليم شتوكة أيت باها)، ما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه. وطلب تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيأة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر 2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت إدارية أكادير حكما بتاريخ 2 غشت 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376، قضى بعزل محمد سعيد كرم، رئيس مجلس جماعة «سيدي وساي» من عضوية مجلس الجماعة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف عدد 2018/7212/1925، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه. وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضى بعزله رئيسا لجماعة «سيدي وساي»، وقررت تجريده من عضوية مجلسها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وفق المبين في حيثيات الحكم، وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى. وجرى اتخاذ قرار تجريد كرم من عضوية المجلس نتيجة ما رصدته لجنة تفتيش أوفدتها الداخلية، من اختلالات في التسيير والتدبير ترتبط بالباقي استخلاصه ودعم جمعيات، إحداها ينتمي أعضاؤها إلي المجلس، ورخص الإصلاح والشهادات الإدارية للورثة لتقسيم الإرث.

محمد إبراهمي (اكادير)