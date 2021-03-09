سيارة “كولونيل” تورط شركة تحصيل ديون

مستخدموها المطرودون من الأمن موضوع شكاية أمام الوكيل العام بتهم تكوين عصابة وانتحال صفة

أثارت شكاية “كولونيل ماجور” بالمستشفى العسكري بأكادير، تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الجمعة)، فضيحة انتحال صفة مسؤولين في الأمن ومهنيي القضاء من قبل مستخدمين بشركة لتحصيل الديون، من أجل السطو على سيارات، تعثر أصحابها في تسديد أقساطها لشركات القروض.

واتهم المسؤول العسكري المستخدمين بجناية تكوين عصابة والسرقة الموصوفة وانتحال صفة ينظمها القانون، بعد أن فشلوا في الحجز على سيارته بطريقة هوليودية، رغم أنه اقتناها مستعملة من شركة لكراء السيارات.

وحسب مصادر “الصباح” فإن الوكيل العام للملك أحال الشكاية على الضابطة القضائية، من أجل التحقيق فيها والاستماع إلى جميع أطرافها وإحالة القضية عليه لاتخاذ المتعين.

وأعار الكولونيل سيارته لشقيقه بالرباط من أجل الإشراف على علاج والدتهما المريضة، ليفاجأ الأخ، الأربعاء الماضي، بأشخاص يطاردونه على متن سيارة في شوارع المدينة، مدعين أنهم مسؤولون في الأمن وشركات القروض، وحاولوا انتزاع السيارة منه بحجة أنها محجوزة لفائدة شركة للقروض.

ورغم نفي شقيق الكولونيل الأمر، والتأكيد أن شقيقه المسؤول العسكري اقتناها مستعملة من شركة لكراء السيارات، وأن بطاقتها الرمادية لا تحمل عبارة “موضوع بيع بالمصارفة”، حاول المستخدمون انتزاع السيارة منه بالقوة، ما دفعه إلى الاستنجاد بالشرطة، ليتم إجهاض عملية الحجز غير القانوني، وإجبار المستخدمين على الفرار.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن شركة تحصيل الديون موضوع الشكاية، استعانت بخدمات مطرودين من سلك الأمن، بعد تورطهم في خروقات مهنية، وأوكلت لهم مهمة الحجز على سيارات لم يسدد أصحابها أقساط القروض بمختلف المدن، دون توفرهم على نسخة الحكم القاضي بالحجز، ودون حضور مفوض قضائي للإشراف على العملية.

وأكدت المصادر أن المستخدمين خصصت لهم سيارات جديدة، من أجل البحث عن سيارات موضوع حجز أمام القضاء، وأثناء محاصرة مالكيها، يقدم أحدهم نفسه أنه مفوض قضائي والثاني عميد للشرطة والثالث مسؤول جهوي لشركات القروض، وبطرق احتيالية وتحت التهديد، يتم سلبه الضحية سيارته ووضعها في المحجز.

وأبرزت المصادر أن هذه السلوكات غير القانونية في حجز السيارات، كلفت مستخدمي الشركة مذكرة بحث من قبل المصالح الأمنية بفاس، بعد أن انتقلوا إلى العاصمة العلمية، وحجزوا سيارة عجز صاحبها عن تسديد أقساطها، دون علمه، وأثناء عملية نقلها إلى البيضاء، أشعر مالكها الشرطة بتعرضها للسرقة من قبل عصابة، لتتم مطاردتهم، فأجبروا على التخلي عنها والفرار.

والتجربة نفسها عاشها مستخدمو الشركة بمراكش، عندما رافقوا مسؤولا فيها لحجز سيارة موضوع دين، ففاجأهم صاحبها أثناء فتح بابها، فاستدعى الشرطة، التي أوقفت مسؤول الشركة، الذي خضع للتحقيق من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، قبل الإفراج عنه، في حين تمكن مرافقوه من الفرار.

مصطفى لطفي