12 سنة لمهربين مغاربة بسبتة

وزعت المحكمة الجزائية المحلية بسبتة المحتلة، في جلسة عقدتها بداية الأسبوع الجاري، 12 سنة وشهرين حبسا نافذا في حق ثلاثة شباب مغاربة، تابعتهم المحكمة في قضايا منفصلة تتعلق بتهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا، عبر البحر باستعمال وسائل نقل بحرية.

وأدانت الهيأة القضائية، في الملف الأول، المدعو (ع.ب)، وهو مغربي يبلغ من العمر 25 سنة، بـ 3 سنوات و10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة تفوق 108 آلاف أورو قابلة للاستبدال بثلاثة أيام من المسؤولية المدنية عند قضاء ثلثي مدة العقوبة، مع حرمانه من دخول الأراضي الاسبانية لمدة 5 سنوات، من أجل ارتكابه جريمة تهريب مواد محظورة ﺗﺷﻛﻝ ﺧطرا ﺟﺳﻳﻣﺎ ﻋﻠﻰ الصحة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ونطق القاضي الرئيسي بالحكم، بعد استماعه لشريط فيديو يتضمن تصريحات المتهم، التي سجلت بالسجن المحلي “مينديزابال”، وفقا لاتفاق بين النيابة العامة والدفاع، واطلاعه على المحاضر المنجزة، من قبل الشرطة الاسبانية المحلية، التي تتضمن تقريرا مفصلا عن واقعة إيقاف المتهم، حين ضبط ليلة الأحد (14 فبراير الماضي) بشاطئ “بانزو” غرب سبتة، بعد قدومه سباحة من أحد الشواطئ المغربية حاملا معه رزمتين من المخدرات بوزن 62 كيلوغراما و800 غرام.

كما أدانت المحكمة في الجلسة نفسها، شابين مغربيين يبلغان من العمر 28 عاما و27، وحكمت عليهما بـ 4 سنوات وشهرين سجنا نافذا لكل منهما، إضافة إلى غرامة مالية تفوق 406 آلاف أورو، وتحل محلها ثلاثة أيام من المسؤولية المدنية، مع قرار الطرد من الأراضي الاسبانية إذا لم يبرر المتهمان جنسيتهما الإسبانية خلال شهر واحد.

واعتقل المتهمان في الليلة ذاتها التي أوقف فيها المدان الأول، بعد أن ضبطتهما عناصر الحرس المدني متلبسين بتهريب كمية من مخدر الحشيش باستخدام محرك بحري قوي خاص بالغواصين، وهو من الوسائل التي أصبح يلجأ إليها المهربون، في ظل إغلاق الحدود البرية لمعبر “ترخال”، وضبطت بحوزتهم 8 رزمات من الحشيش، وصل وزنها الإجمالي 276 كيلوغراما ونصف من مادة مستخلصة من القنب الهندي “الكيف”.

المختار الرمشي (طنجة)