مداهمة مقهى “للشيشة” بطنجة

داهمت فرق أمنية بطنجة، الثلاثاء الماضي، مقهى للشيشة يقع بزنقة «بورطو» المؤدية لكورنيش المدينة، خالف مسيرها التوقيت القانوني للإغلاق، وتعمد استقبال زبنائه داخلها وتزويدهم بالنرجيلة «الشيشة»، رغم القرارات التي أصدرتها السلطة العامة وصرحت بها ضمن التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة للتصدي لانتشار عدوى وباء (كوفيد 19).

وأفاد مصدر أمني، أن الفرقة الأمنية، المكونة من عناصر الاستعلامات العامة والشرطة القضائية وعناصر من الأمن العمومي بالمنطقة الثانية بالمدينة، داهمت المقهى المذكور وقامت باعتقال المسير لتعمده مخالفة القانون وتقدم النرجيلة لزبنائه بشكل جماعي، ومعه 7 أشخاص ضبطوا في حالة تلبس باستهلاك مواد محظورة. كما أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها الفرق الأمنية للمحل، عن حجز 70 نرجيلة، وهي الزجاجة التي تحوي الماء المسؤول عن عملية ضغط الهواء، وأكثر من 60 رأسا محشوا بمادة المعسل المهرب، وكذا علب من الفحم ومجموعة من الأنابيب البلاستيكية، بالإضافة إلى كمية من مخدر غاز «الهيليوم» وعدد من قنينات الخمر المحلي والمستورد. وتم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الشرطة، ووضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع إليهم وإنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين، وإحالتهم عليها من أجل تكييف التهم الموجهة إليهم، قبل عرضهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون، فيما تم إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمدينة لإعداد عريضة المطالب المدنية، من أجل اتخاذ المتعين في حق صاحب المقهى.

المختار الرمشي (طنجة)