عصابة العسكر … عقدة “المغاربة حكرونا”

أصل عداء تاريخي وتوجه إستراتيجي جعل الدولة الجزائرية رهينة للعسكر

ظلت أجيال من المغاربة والجزائريين تردد عبارة الزعيم الجزائري الراحل أحمد بن بلة الشهيرة التي قال فيها “المغاربة حكْرونا”، في إشارة إلى الهزيمة التي منيت بها القوات الجزائرية في ما بات يعرف بقضية “حرب الرمال” التي يرى العديد من المؤرخين أنها أحد أسباب العقدة التاريخية والعداء الإستراتيجي الذي انبثق بين البلدين الجارين.

اندلعت حرب الرمال بين المغرب والجزائر في أكتوبر1963 ، بعد عام وثلاثة أشهر من حصول الجزائر على الاستقلال، وبُعيد أسابيع من المناوشات الحدودية، ما أفضى إلى نزاع مسلح بين الجيشين في ضواحي منطقة تندوف وحاسي بيضا، ثم انتقلت المواجهات إلى فكيك المغربية، لتتوقف في نونبر 1963.

وبدأت حرب الرمال في أكتوبر من 1963 عندما انطلق الجيش الجزائري إلى الهجوم على “حاسي بيضا” و”تينجوب”، حيث عمدت قوات عسكرية جزائرية إلى إحراق أشجار النخيل، وتدمير ثكنة مغربية بالمدفعية، وهو ما رد عليه الجيش المغربي سريعا محققا انتصارا على الأرض، قبل أن يقرر الملك الراحل الحسن الثاني التراجع في آخر لحظة.

وكانت المشاكل الحدودية، وفق ما تتحدث عنه العديد من الكتابات التاريخية، سبب هذه الحرب، التي اندلعت بعدما طالب المغرب الجزائر بتسليمه منطقتي بشار وتندوف، معتبرا أن الاستعمار الفرنسي اقتطعها منه، وهو ما رفضته الجزائر، استنادا إلى مبدأ “احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار”، فيما ينادي المغرب بـ”الحق التاريخي” في هذه الأراضي وغيرها في موريتانيا ومالي والسنغال، وفق كتاب “منازعات الحدود في العالم العربي”.

​​في مارس 1963 زار الملك المغربي الحسن الثاني الجزائر، وأثار قضية الحدود مطالبا بمنطقتي بشار وتندوف، وهو ما لم يستجب له الرئيس الجزائري أحمد بن بلة، لتعقب ذلك سلسلة تصريحات مضادة بين المسؤولين في البلدين، عكست التوتّر الذي بلغته العلاقات الثنائية، وكانت هذه مقدّمات لحرب سريعة بينهما.

بدأت بوادر الحرب في 8 أكتوبر بمناوشات بين الطرفين على طول الحدود المتاخمة لمنطقتي بشار وتندوف، وفي الثامن من أكتوبر هاجمت فرقة عسكرية جزائرية مركزا عسكريا مغربيا، ما أدّى إلى مقتل 10 جنود وإحراق الثكنة، وتوغلت داخل الأراضي المغربية، فيما تقول مصادر أخرى إن المغرب هو الذي هاجم الأراضي الجزائرية.

بعدها بحوالي أسبوع، تحركت وحدات من الجيش المغربي لصد الهجوم على “حاسي بيضا”، الأمر الذي أفضى إلى خسائر في صفوف الطرفين. ولم تنفع الوفود الجزائرية والمغربية، التي كانت تنتقل بين البلدين، من أجل التوصّل إلى تهدئة الأجواء المتوتّرة ومنع التصعيد، فاستمر إطلاق النار أياما أخرى.

توقّفت المعارك بعد نجاح وساطة جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، وهو ما انتهى بتوقيع اتفاق نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964.

وقاد الوساطة الإمبراطور الإثيوبي “هيلاسيلاسي”، بصفته رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس أحمد بن بلة والملك الحسن الثاني.

عزيز المجدوب