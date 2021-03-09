استقالة رئيس جمعية سلا

استقال عبد الإله قزدار، رئيس الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، بسبب خلافات مع نائبه خالد حجي، والضائقة المالية التي يمر بها الفريق.

وأرجع قزدار قراره لأسباب شخصية، غير أن المعطيات التي توصلت إليها «الصباح»، تؤكد أن السماح لأحد الأشخاص بمرافقة الفريق إلى أكادير تسببت في استقالته التي هدد بتقديمها أكثر من مرة.

وحاول قزدار الاحتفاظ بمنصبه، إلى حين انتهاء ولايته، إلا أن الضغوط التي تعرض لها دفعته إلى الاستقالة، رغم أن الفريق كان يرغب في عقد جمع عام ، ومعالجة بعض الملفات العالقة، أبرزها مشكل رفض المجلس الجماعي لسلا منحه الدعم السنوي.

ويواجه الفريق السلاوي مشاكل مالية كبيرة، إذ يضطر بعض المنخرطين إلى تأمين سفر اللاعبين والطاقم التقني، لخوض المباريات، في الوقت الذي اختارت الحركة التصحيحية التواري إلى الوراء.

وقلل متتبعو الفريق من تأثير استقالة الرئيس، بحكم أن هناك أشخاصا يسيرون الفريق عن بعد .

صلاح الدين محسن