مغربي يحاول الانتحار بإسبانيا

علم من مصدر مطلع، أن شابا مغربيا يوجد على الأراضي الإسبانية بطريقة غير قانونية، هدد الثلاثاء الماضي، برمي نفسه من أعلى جسر في منطقة « أرغون»، احتجاجا على عدم تسوية وضعيته القانونية في هذا البلد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب المغربي البالغ من العمر 28 عاما، تدلى من أعلى جسر «رومانا دي بيدرا»، وهدد برمي نفسه وسط النهر، إذا لم يتم التفاوض معه على ملفه المطلبي، بعدما يئس من وضعيته داخل التراب الإسباني. واضطر فريق من القيادة العليا للشرطة في أراغون، إلى التفاوض مع الشاب، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من إيقافه، في الوقت الذي كانت فيه فرق من الغواصين مستعدة للتدخل إذا قفز إلى النهر. ويعيش الآلاف من الشباب المغاربة أوضاعا مزرية في إسبانيا، بعد أن وصلوا إليها بطرق سرية مختلفة، خاصة قوارب الموت، الأمر الذي يسبب لهم حالة من الاحباط واليأس.

جمال الفكيكي (الحسيمة)