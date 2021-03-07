الشوبي يشبه الجندي بمحمود ياسين

فاجأ الممثل محمد الشوبي، متابعي صفحته الرسمية على “يوتوب”، وكتب تدوينة شبه فيها الممثل يوسف الجندي بالممثل المصري الراحل محمود ياسين.

وفي الوقت الذي يحرص فيه الشوبي على توجيه بعض الانتقادات لأسماء من المجال الفني، ولأعمال تلفزيونية أو سينمائية، اختار هذه المرة التنويه بالجندي، في إطار الاعتراف بالطاقات المغربية.

وكتب في التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين، والتي أرفقها بصورة للجندي ” الجميل يوسف الجندي لا أعلم لماذا يذكرني كلما شاهدته في فيلم أنه محمود ياسين المغرب”، قبل أن يضيف “تحياتي لك أيها الجميل”.

وفي سياق متصل، يطل الجندي على جمهوره، من خلال مسلسل يبث على “الأولى” يحمل عنوان “الصلا والسلام”، علما أنه من المتوقع أن يكون من الوجوه التي ستطل على المغاربة خلال رمضان المقبل، من خلال أعمال تلفزيونية جديدة.

واشتهر الجندي بتقديم مجموعة من الأدوار، منها دوره في الفيلم التلفزيوني “البرتقالة المرة”، إلى جانب الممثلة هدى الريحاني، إضافة إلى أفلام ومسلسلات أخرى، حظيت أيضا بنسب مشاهدة مهمة.

إ. ر