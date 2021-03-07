أنغام تطرح “هو نفس الشوق”

أعلنت المطربة أنغام طرح أول أغنية لها في 2021 بعنوان “هو نفس الشوق”، إذ من المنتظر الإفراج عنها قبل أيام من حفل غنائي ستقدمه في 26 مارس الجاري ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية.

ونشرت أنغام البوستر الجديد للأغنية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليق كتبت فيه “قريبا”، علما أن الأغنية من كلمات أسامة مصطفى ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

جمال يعود بتجربة مهمة

كشف المطرب رامي جمال عن الموعد النهائي لطرح أغنيته الجديدة باللهجة الخليجية “بتتجاوز”، مؤكدا عرضها عبر حسابه على موقع، وهي التجربة التي اعتبرها الأهم بالنسبة إليه في هذه المرحلة.

وسبق أن شوق رامي جمهوره للأغنية، معبرا عن سعادته بتقديم أشعار الأمير سعود محمد عبد الله الفيصل، ووعد جمهوره بأغنية تليق بمستمعيه ومكانة صناع العمل، لافتا الانتباه إلى أن الأغنية ستصدر قريبا.

وتعد الأغنية من كلمات الأمير الشاعر سعود محمد عبد الله الفيصل وتوزيع أحمد إبراهيم، فيما أنجز المقدمة الموسيقية والوتريات سعيد كمال.