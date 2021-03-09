شالك يبكي الألمان

أعلن شالك الألماني صاحب الرتبة الأخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، إقالة مدربه السويسري كريستيان غروس، بعد خسارة قاسية أمام شتوتغارث بخمسة أهداف لواحد، أخيرا، وهي الخسارة 16 في الدوري هذا الموسم، مهدت الطريق لسقوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.

وأعلن الكثير من الألمان تضامنهم مع الفريق الألماني العريق، بسبب الأزمة الخانقة التي يمر منها، إذ قال رئيسه ينز بوختا في بلاغ رسمي، إن مسار النادي هذا الموسم يدمي القلب، وإنه لم يجد حلا آخر سوى إقالة المدرب، بعد خسارتين أمام شتوتغارث ودورتموند. وأوضح بوختا أنه لا مفر للنادي الآن سوى القتال في الثلث الأخير من الدوري، من أجل تحقيق معجزة، والبقاء بالقسم الأول.

وبعد منافسته على لقب الدوري أخيرا، ومشاركته في عصبة أبطال أوربا، بات مصير شالك على المحك، إذ أصبح قريبا من النزول للقسم الثاني.

وفاز شالك بلقب الدوري الألماني سبع مرات، ووصل لنصف نهاية عصبة الأبطال في 2011، وفاز بلقب الدوري الأوربي في 1997 وكأس ألمانيا خمس مرات والسوبر الألماني في 2011.