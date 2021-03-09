الأزمة تبعد رحيمي عن سانت إتيان

الفريق الفرنسي اكتفى بمعاينة لاعبين بالفتح والجيش والرجاء وآسفي ومنتخب الشباب

أنهت بعثة تقنية تابعة لسانت إتيان الفرنسي جولتها في عدد من الملاعب الوطنية، من أجل البحث عن لاعبين، للتعاقد معهم الموسم الرياضي المقبل، تابعت خلالها أربع مباريات من البطولة الوطنية، إضافة إلى مباريات الفئات الصغرى.

وعلمت «الصباح» أن العصبة الاحترافية رخصت لوفد سانت إتيان، لمتابعة مباريات الجيش الملكي وشباب المحمدية، والرجاء الرياضي أمام اتحاد طنجة والدفاع الحسني الجديدي، إضافة إلى مباراة الفتح الرياضي أمام أولمبيك آسفي.

وتابع منقبو الفريق الفرنسي لاعبي الرجاء سفيان رحيمي وعبد الإله مذكور، غير أنهم تأكدوا من صعوبة الدخول في مفاوضات مع الفريق البيضاوي بشأن رحيمي، بالنظر إلى الضائقة المالية التي يعانيها الفريق الفرنسي، والتي ساهمت في اتخاذهم قرار عدم إجراء تعاقدات تفوق مليون أورو، إضافة إلى التوجه نحو إفريقيا، لإتاحة الفرصة أمام إجراء تعاقدات بقيمة مالية أفضل.

كما عاين منقبو سانت إتيان مجموعة من لاعبي الفتح، في مقدمتهم أنس باش ويوسف بلعمري، في الوقت الذي تابعوا أشرف رمزي والمهدي مبارك وأيوب مولوع ومنتصر لهتيمي، في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.

واستغل منقبو الفريق الفرنسي وجودهم بالمغرب لمتابعة رضا سليم ومحمد مفيد، لاعبي الجيش الملكي، وصلاح الدين بن يشو، لاعب أولمبيك آسفي، فضلا عن متابعة مجموعة من لاعبي أمل الفرق المذكورة.

ولم يفت مسؤولي سانت إتيان تتبع بعض مباريات أكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم، وبعض لاعبيها الموجودين بالمنتخبات الوطنية.

صلاح الدين محسن