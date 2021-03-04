لوكماني … موهبة تثير الإعجاب بالوداد

خطف نادر لوكماني، الأنظار في فئة شباب الوداد الرياضي، بعدما سجل خمسة أهداف في مباراتين في بطولة هذه الفئة، في آخر جولتين، أمام أولمبيك خريبكة والرجاء الرياضي.

وتمكن لوكماني، الذي يلعب جناح أيسر، ويبلغ من العمر 18 سنة، من قيادة فريقه لتحقيق الانتصار على الرجاء، في ديربي أقل من 19 سنة، أخيرا، إذ استحسن كل من حضر المباراة مستواه، خاصة بعدما سجل هدفين.

وانتشرت صور لوكماني في الأيام الماضية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي صفحات مناصري الوداد، الذين انتبهوا للاعب، وطالبوا بمتابعته عن قرب وتحصينه بعقد احترافي، ليضمنوا حمله لقميص الفريق الأول للوداد قريبا.

وشبهه جمهور الوداد بمحمد أوناجم، ومنهم من اعتبره موهبة قادمة بقوة، منتقدين عدم مناداة الناخب الوطني زكرياء عبوب عليه، للمشاركة في كأس إفريقيا للشباب، التي لعبت أخيرا بموريتانيا، وأقصي خلالها المنتخب من الدور الثاني، أمام تونس، بالضربات الترجيحية.