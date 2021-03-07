إنفانتينو بنواكشوط لتنصيب موتسيبي

يحضر اجتماع التوافق غدا ويطلع على برنامج رئيس «كاف» المرتقب

كشفت مصادر مطلعة أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيكون حاضرا في الاجتماع، الذي سيترأسه باتريس موتسيبي، المرشح الوحيد للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، غدا (السبت) في نواكشوط، على هامش المباراة النهائية لنيل لقب كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.

وتأتي زيارة إنفانتينو إلى موريتانيا لتزكية موتسيبي في منصبه رئيسا ل»كاف»، لولاية جديدة، خلفا لأحمد أحمد، وحضور نهائي «كان» الشباب، قبل العودة مجددا إلى المغرب من أجل متابعة أشغال الدورة 43 للجمعية العمومية للكنفدرالية الإفريقية في 12 مارس في الرباط.

وتنفس جياني إنفانتينو الصعداء، بعد نجاح فوزي لقجع، رئيس الجامعة، في قيادة التوافق حول مرشح وحيد باسم الوحدة الإفريقية في اجتماع الكواليس الأحد الماضي بالرباط، إذ اعتبر أكبر مدعم له لرئاسة «كاف»، كما حث منافسيه على مؤازرة المرشح الجنوب الإفريقي، بسبب ما أسماه «جدية» برنامج التطوير، الذي ينشده للنهوض بكرة القدم الإفريقية.

وعلمت «الصباح» أن إنفانتينو سيطلع على برنامج موتسيبي في اجتماع نواكشوط، والذي سيحضره كذلك، إضافة إلى السنغالي أوغستين سانغور والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أونوما، كل من المصري هاني أبوريدة والنيجيري أماجو بينيك والغيني مامادو أنتونيو سواري.

ومن بين النقاط المدرجة في برنامج موتسيبي، الاستثمار في تطوير وتنمية كرة القدم في جميع الدول الإفريقية، والرفع من منح مسابقتي دوري الأبطال وكأس «كاف»، والالتزام بالحكامة وتفعيلها، والنهوض بالبنيات التحتية الرياضية، وتطوير الكرة النسوية والفئات الصغرى، وحماية نزاهة الحكام واحترافهم، وتوقيع شراكات مع «فيفا» وباقي الهيآت الأخرى.

وحسب مصدر مطلع، فإن برنامج موتسيبي لقي تجاوبا كبيرا من قبل إنفانتينو، وبعض رؤساء الاتحادات الكروية بالقارة السمراء.

عيسى الكامحي ونور الدين الكرف