الفتح يكافئ بنعريف وسعدان

أفرج الفتح الرياضي عن بعض المستحقات العالقة من الموسم الرياضي الماضي، للاعبين كريم بنعريف وسفيان سعدان، من أجل رفع معنوياتهما خلال المباريات المقبلة.

وعلمت «الصباح»، أن إفراج الفريق عن مستحقات اللاعبين المذكورين، يعود إلى جديتهما التي أباناها في المباريات الماضية، ودفعهما لبذل مجهود أكبر، وتحفيز باقي اللاعبين، لتقديم مردود أكبر في منافسات البطولة الوطنية، وتجاوز أزمة النتائج التي يعانيها الفريق.

ووعد مسؤولو الفريق جميع اللاعبين بمنحهم جزءا من مستحقاتهم العالقة، بعد نهاية الشطر الأول من البطولة الوطنية، شريطة أن يبذلوا جهدا أكبر في منافسات البطولة الوطنية، في الوقت الذي سيضطرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق اللاعبين المتهاونين.

من جهة ثانية، اشترط رضى الجعدي، لاعب الفريق، توصله بجميع مستحقاته من أجل اللعب، الشيء الذي دفع المدرب مصطفى الخلفي إلى استبعاده من مباراة أولمبيك آسفي، لحساب الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية.

وجاء استبعاد الجعدي لأسباب تأديبية، بعد أن حاول التمرد على المسؤولين، مشترطا الحصول على مستحقاته مقابل اللعب، الشيء الذي دفع الخلفي إلى استبعاده.

ص. م