بني ملال ينفصل عن مديحي

انفصل رجاء بني ملال عن المدرب محمد مديحي بالتراضي، أول أمس (الأربعاء).

والتزم المكتب المسير، بعد مفاوضات ماراثونية، بأداء كل مستحقات مديحي، وفق ما ينص عليه العقد.

وينتظر أن يحسم الفريق في اسم مدربه الجديد قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أعطيت الصلاحيات للرئيس للتفاوض مع مدربين اثنين، تم انتقاء ملفيهما، من بين عشرات سير المدربين التي توصل بها المكتب المسير.

وودع مديحي لاعبيه في حصة أول أمس (الأربعاء)، بالدموع، بحضور رئيس الفريق.

وحث محمد مديحي اللاعبين على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف التي سطرها معهم.

سعيد فالق (بني ملال)