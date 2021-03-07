مساندو بلقشور لاجئون بلائحة المقتريض

أفضت الاجتماعات التي أجراها ممثلون عن لائحة عبد السلام بلقشور، المرشح المنسحب من عصبة الشاوية دكالة، مع عبد الرحيم المقتريض، المرشــح الوحيـــــد للرئاســـة، إلى توافق على لائحة وحيدة.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن آخر اجتماع بين الطرفين تم عقده بالجديدة انتهى بالتوافق بخصوص عدد المناصب الممنوحة لممثلي لائحة بلقشور، وتحديد الأسماء المقترحة لشغل مهام نواب الرئيس وأمين المال والكاتب العام وفرع دكالة ومجموعة من اللجن بالعصبة.

وكشف مصدر مسؤول أن اللائحة وضعت بشكل رسمي، أول أمس (الأربعاء)، لدى المصالح الخاصة بالجامعة بالرباط، تمهيدا للجمع العام الذي سيتم عقده في الحادي عشر من مارس الجاري، وتتضمن أسماء بارزة من لائحة بلقشور في مقدمتها أحمد السبي من الدروة وعماد عبد الغني من ريال مولاي عبد الله، والمهدي بن رحو، من مولودية بن سليمان، ونبيل بلخدير من نهضة الزمامرة، ومحمد السلامي من سطات، والعربي أوساجدي من أزمور، في وقت لم يحسم فيه في الاسم الذي سيمنحه منصب أمين المال.

وأكدت المصادر أن القانون يمنح للرئيس أحقية اختيار عضوين من خارج مكاتب الفرق، سيحسم فيهما لاحقا، وتم الحسم في ممثلي كرة القدم داخل القاعة والنسوية والشاطئية.

ح. ر (الزمامرة)