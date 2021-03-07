6 سنوات لـ “جويليق”

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح.

وأوقفت الضابطة القضائية المتهم بعد توصلها بإشعار من قبل مجموعة من المواطنين، أكدوا فيه أن فتاة تستغيث بالشاطئ الصخري. ولما انتقلت فرقة أمنية على هناك، ألقت القبض على المتهم وهو متلبس بهتك عرض الضحية القاصر.

وصرحت الفتاة أنها كانت تريد الذهاب إلى ساحة بانوراما، وتوقف المتهم أمامها واقترح عليها نقلها عبر دراجته النارية فلم تمانع. وأردفها وراءه وتحرك بسرعة، لكنه عرج نحو الشاطئ الصخري وأرغمها على مرافقته وشرع في تلمس مفاتنها.

وعملت الضابطة نفسها على تنقيطه عبر الناظم الإلكتروني، فتبين لها أنه مبحوث عنه بمذكرة بحث وطنية في شأن تورطه في قضية سرقة باستعمال السلاح الأبيض.

واستدعت الضابطة نفسها المشتكيتين، وعرضته عليهما، فتعرفتا عليه. وصرحت أنهما كانتا متوجهتين نحو مقر سكنهما بحي القلعة الشعبي، ففوجئتا باعتراض سبيلهما من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية، وفيما هددهما الأول بواسطة سكين، أدخل المتهم يده في واستولى على مبلغ مالي يقدر في 1800 درهم كما استولى على هاتف شقيقتها.

وأضافت الضحية أنها استعانت ببعض أبناء حيها وتتبعوا خطوات المتهمين، وضبطوهما وهما يقتسمان المبلغ المالي. وتمكنت من استرداد 1300 درهم ووعدها المتهم بتمكينها من الباقي منه.

واعترف المتهم بتعريض الفتاتين للسرقة، لكنه نفى أن يكون غرر بالقاصر، مفيدا أنها رافقته بمحض إرادتها ولم يهتك عرضها، بل كانا بصدد الحديث قرب الشاطئ الصخري.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)