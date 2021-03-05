علوش تشجع على القراءة

أطلقت النجمة السورية كندة علوش النسخة الثانية من مبادرة “ديوان كندة” لتشجيع القراءة ونشر الكتب وفعل الخير، واستغلال أوقات العزل الصحي وظروف انتشار فيروس كورونا، في الاطلاع على أحدث الإصدارات الثقافية في شتى المعارف، مؤكدة أن المبادرة ستقدم جوائز مغرية كل أسبوعين.

وقالت علوش إنه بعد نجاح المبادرة السنة الماضية، ومشاركة عدد كبير من الكتاب والمبدعين، “رجعنا السنة دي بشكل جديد وجوائز أكثر”، مشيرة إلى أن المسابقة تضع أسئلتها مجموعة من الكتاب من العالم العربي، ويحصل الفائزون فيها على تخفيض كبير على الكتب وتوصيلها إليهم، كما يخصص جزء من ثمنها للأعمال الخيرية.

مطاوع بطلة في “ورد”

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتقديم أول بطولة مطلقة في رمضان المقبل من خلال مسلسل “ورد”، مؤكدة أنها تخوض مرحلة فنية جديدة تزيد ثقتها وتحقق حلمها.

وقالت حنان مطاوع، في تصريح صحافي، إن الكثير من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، فهي شخصية جديدة فنيا عليها، خاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

وأضافت أنها تقدم دور فتاة في حارة شعبية، ولها شقيق وشقيقة، وبعد وفاة والدهم الذي يجسده الفنان صلاح عبد الله تدخل في مشاكل وأزمات كثيرة، وتحاول التغلب عليها والخروج منها.