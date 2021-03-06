المونديال المشترك يعود إلى الواجهة

المغرب يعول على تقاربه مع إنفانتينو لتليين الموقف الأوربي الرافض لإشراك بلدان من خارج القارة

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” من مصادر مطلعة، أن تقارب المغرب مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جعل بعض المسؤولين يعيدون طرح فكرة تنظيم كأس العالم 2030، ولو من خلال تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضحت المصادر نفسها أن المسؤولين المغاربة صاروا مقتنعين أن حلم تنظيم كأس العالم لا يمكن أن يتحقق دون الانخراط في ملف أوربي مشترك، ما يعني تقديم ملف مع إسبانيا والبرتغال، والتي كانت “الصباح” سباقة إلى إثارته في مناسبات سابقة.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الجانب المغربي ألمح، على هامش لقاءاته المتكررة مع جياني إنفانتينو في الفترة الماضية، إلى حاجته لمساعدة رئيس”فيفا”، من أجل تسهيل مهمته في تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، في حال تعذر عليه تنظيمه بمفرده، وهو أمر صار شبه مؤكد، بفعل توجه الاتحاد الدولي إلى إشراك أكثر من بلد في التنظيم، بعد قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 32.

وتبخرت، كما هو معلوم، فكرة تقديم ملف مغاربي مشترك، والتي نوقشت في عهد جامعة علي الفاسي الفهري، بسبب ضعف البنيات التحتية في أغلب بلدان المنطقة، كما أن هذه الفكرة تتعقد سنة بعد أخرى، بسبب الخلافات القائمة بين الدول، خصوصا بين المغرب والجزائر.

وفي المقابل، تصطدم فكرة تقديم المغرب لملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال بموقف صريح للاتحاد الأوربي لكرة القدم، والذي يشترط أن يكون ملف تنظيم المونديال أوربيا خالصا.

وصرح ألكسندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم، في وقت سابق، أن الاتحاد يرفض تقديم ملف مشترك مع بلد من خارج القارة، تعليقا على أخبار راجت، حينها، عن التنسيق بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وخسر المغرب ملف تنظيم المونديال أربع مرات، آخرها أمام الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بخصوص دورة 2026، فيما يتوقع أن يكون التنافس محتدما بين عدة دول، تستعد لتقديم ملفات 2030، خصوصا المنتمية إلى أمريكا الجنوبية، إذ تتطلع إلى الاحتفال بمرور 100 عام، على تنظيم أول نسخة في الأوروغواي.

وفي المقابل، تنتظر أوربا دورها في تنظيم المونديال، فيما ستنظم آسيا دورة 2022 (قطر).

عبد الإله المتقي وعيسى الكامحي