قنبلة تستنفر أمن طنجة

اكتشف عمال تابعون للشركة المفوض لها ترميم وتهيئة المدينة العتيقة بطنجة، أول أمس (الثلاثاء)، قنبلة قديمة العهد مدفونة تحت الأرض بجوار الخيرية الإسلامية، الواقعة بمنطقة القصبة القديمة، ما خلف حالة من الذعر والهلع بين عمال الورش وسكان الأحياء المجاورة، وتسبب في استنفار للسلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية.

وعثر العمال على القنبلة، التي هي عبارة عن قذيفة مدفعية عديمة الجدوى يرجح أنها تعود للحقبة الاستعمارية، حينما كان العمال يقومون بعملية الحفر الخاصة بتهيئة شوارع وأزقة المدينة العتيقة، ليتم إخطار السلطات المحلية بالأمر، إذ حضر إلى المكان باشا المنطقة والقائد وعدد من أعوان السلطة، قبل أن تلتحق بهم عناصر الأمن والدرك وعدد من الخبراء العسكريين، الذين تعاملوا مع القنبلة بحذر، للتأكد من عدم خطورتها وصلاحيتها قبل إخراجها من تحت الأرض.

وقامت العناصر العسكرية بوضع القنبلة في كيس بلاستيكي، وجرى نقلها لإخضاعها للفحص من قبل المختصين في انتظار اتخاذ المتعين والإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة، إذ ينتظر أن يتم تفجيرها في وقت لاحق خارج المدينة، في حال ما إذا ثبت أنها لا تزال تحتفظ بمفعولها.

وأفاد مصدر أمني، أن تلك القنبلة، التي يرجع تاريخها إلى عهود قديمة، هي نموذج من القنابل التي كانت تستخدم لحماية الشواطئ المغربية، وسبق لعدد من سكان المنطقة، خاصة داخل الأحياء القديمة، أن اكتشفوا مثلها مدفونة تحت بيوتهم، مهيبا (المصدر) بجميع المواطنين لدى مشاهدتهم أو عثورهم على مثل هذه الأجسام أو أشياء غريبة، عدم الاقتراب منها والعبث بها أو محاولة نقلها من مكان إلى آخر، لما في ذلك من خطورة على سلامتهم، مع إبلاغ أقرب مركز أمني حفاظا على حياتهم وسلامة الآخرين.

يذكر، أن أعمال التهيئة بالمدينة القديمة كشفت، في الأسابيع الماضية، عن سرداب أثري تحت الأرض يمتد على عدة أمتار تحت القصبة الأثرية القديمة، وله فروع بالأحياء المحيطة بها، إذ يعتقد أنه يعود للفترة البرتغالية أو الإنجليزية لطنجة، ما دفع بنشطاء ومهتمين بعلم الآثار بالمدينة إلى إطلاق عريضة إلكترونية على الشبكات الاجتماعية، يطالبون فيها بعدم تدمير السرداب والمحافظة عليه باعتباره تراثا محليا.

المختار الرمشي (طنجة)