سوس ماسة…حقينة السدود تجاوزت 249 مليون متر مكعب من المياه

بلغت حقينة السدود الواقعة بجهة سوس ماسة، إلى غاية اليوم (الأربعاء)، ما مجموعه 249.26 مليون متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 34.12 في المائة، وذلك بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة مؤخرا.

وحسب الوضعية اليومية للسدود الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، فقد بلغت نسبة ملء سد يوسف بن تاشفين 26.20 في المائة بمخزون مائي يصل إلى 78.02 مليون متر مكعب، فيما بلغت حقينة سد أولوز 56.40 مليون متر مكعب.

وارتفعت حقينة سد مولاي عبد الله لتصل إلى 30.34 مليون متر مكعب، وذلك بمعدل ملء بلغت 33.20 في المائة، فيما بلغت حقينة سد عبد المومن بتارودانت 33.74 مليون متر مكعب، وذلك بنسبة ملء بلغت 17 في المائة.

وبلغت حقيقنة سد أهل سوس 4.66 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 100 في المائة، في حين أن نسبة ملء سد يوسف ابن تاشفين فبلغت 26.20 في المائة، بمخزون مائي بلغ 78.02 مليون متر مكعب.

أما المخزون المائي لسد إمي الخنك فبلغ 9.78 مليون متر مكعب، في حين أن المخزون المائي لسد الدخيلة فسجل 0.169 مليون متر مكعب.