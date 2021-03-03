بورصة الدار البيضاء..انخفاض في بداية التداولات

سجلت بورصة الدار البيضاء في بداية تداولاتها، صباح اليوم (الأربعاء)، انخفاضا على مستوى أداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين خسرا على التوالي 0,12 و0,13 في المائة.

فخلال حصة الافتتاح، تراجع مؤشر مازي (يتكون هذا المؤشر من المعاملات المالية من نوع الأسهم) إلى 11.356,17 نقطة، في حين استقر ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) في 9.245,94 نقطة.

وبدوره، خسر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة) 0,15 في المائة، مسجلا 924,91 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,19 في المائة، إلى 859,37 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، هبط مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,16 في المائة، ليستقر في 10.434,70 نقطة، بينما ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,14 في المائة، محققا 9.721,99 نقطة.