استقالة تهز الرجاء

لاعبو الفريق طلبوا صرف مستحقاتهم و»كاف» تغير ملعب مباراة نكانا

رفض أحمد مشكور، رئيس اللجنة المالية بالرجاء الرياضي، لجوء الرئيس المؤقت رشيد الأندلسي، إلى افتحاص شامل لمالية الفريق، وقدم استقالته.

وأكدت مصادر «الصباح» أن الأندلسي ارتأى إجراء الافتحاص، بغية تقديم نتائجه في الجمع العام المقبل للفريق، وهو الأمر الذي رفضه رئيس لجنته المالية، إذ اعتبره تنقيصا من مجهوداته.

وتعاقد الفريق الأخضر مع مكتب دراسات مالي خاص، مكلف بافتحاص مالية النادي، غير أن الرئيس الحالي يرغب في الاستعانة بمكتب جديد، ما أغضب المسؤول المالي بالرجاء، ودفعه لتقديم استقالته.

من جهة ثانية، جدد لاعبو الرجاء دعوتهم للمكتب المسير بصرف مستحقاتهم العالقة، المتعلقة بشطر من منح التوقيع وبعض منح المباريات.

وسبق للأندلسي أن دعا لاعبي الفريق الأول إلى التريث، إلى حين التوصل بمنحة الاتحاد العربي، المتعلقة بكأس محمد السادس للأندية البطلة، بحكم غياب سيولة مالية حاليا، بميزانية النادي.

وفي السياق نفسه، نجحت إدارة الرجاء في إقناع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بتغيير ملعب مباراة نكانا الزامبي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس «كاف»، المقررة في 17 مارس الجاري.

وطالب الرجاء بتغيير الملعب بسبب سوء عشبه، وهو الأمر الذي استجابت له الكنفدرالية، التي راسلت نكانا لتغيير الملعب.

ويفتتح الرجاء مجموعات كأس «كاف» الأربعاء المقبل، حين يستقبل نامونغو التنزاني، في الخامسة، علما أنه أقصى بريميرو دي أغوستو، بعد تفوقه عليه بسبعة أهداف لخمسة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

العقيد درغام