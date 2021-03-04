“بيجيديون” يتشبثون بالمناصب المالية

رفضت قيادات العدالة والتنمية، التي قدمت استقالتها من الأمانة العامة للحزب ومؤسساته، مغادرة مسؤولياتها في البرلمان، وعمودية المدن، التي تدر عليها أموالا طائلة، بعضها يصل إلى تعويض وزير في الحكومة.

وقالت مصادر «الصباح» إن عبد العزيز العماري وإدريس الأزمي الإدريسي، والمقرئ أبو زيد، وآخرين يحضرون أنفسهم لتقديم استقالتهم من قيادة «بيجيدي» وأجهزته المسيرة، بطريقة استعراضية، ويمارسون الشعبوية والمزايدات السياسية الفارغة لأسباب عديدة. وأكدت المصادر نفسها أنه «لو كان هؤلاء القادة جديين في مسعاهم، بمبرر الدفاع عن مبادئ الحزب، لقدموا استقالتهم من مجلس النواب، الذي يدر على كل واحد منهم 35 ألف درهم، شهريا، وامتيازات مالية كثيرة، وأيضا من المجلس الجماعي للبيضاء، وفاس الذي يدر على العماري والأزمي تعويضات تماثل ما يحصلان عليه في مجلس النواب.

وأضافت المصادر أن هؤلاء القادة «اعتقدوا خطأ أن العثماني داس على مرجعية الحزب، سواء في ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، أو مناقشة تقنين القنب الهندي، علما أن مرجعية «بيجيدي» تعود إلى زعيمهم عبد الإله بنكيران، الذي دافع عن قرار الدولة في موضوع التطبيع، الذي تزامن واعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، أما الذين يعتمدون تركيا نموذجا لهم فهم يعرفون جيدا أن الرئيس طيب رجب أردوغان طبع مع إسرائيل وله معها اتفاقية عسكرية».

وأفادت المصادر أن القادة الغاضبين من العثماني لم يطالعوا مشروع قانون تقنين الكيف، الذي يبعد تماما تجار المخدرات من استغلال هذه المادة الخام، ويساعد المزارعين الصغار على بيع محصولهم إلى الوكالة الوطنية التي ستبيعه إلى شركات الأدوية والنسيج، وبذلك ستتقلص الكمية التي يتم استغلاها من قبل تجار المخدرات، عكس ما يدعيه الإسلاميون، بناء على تصريحات سابقة لزعميهم بنكيران، الذي هاجم غريمه السياسي إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، حتى لا يستغل بؤس المزارعين الصغار، الهارب أغلبهم من العدالة، لتحقيق مكسب انتخابي في تشريعيات 2016.

وتحرك العثماني لإطفاء الحرائق التي شبت في بيته، بعقد اجتماع طارئ للأمانة العامة لحزبه، والتي قررت زيارة إدريس الأزمي الإدريسي، لثنيه عن الاستقالة، وعيادة الوزير المصطفى الرميد، للاطمئنان على صحته، بعد تراجعه عن الاستقالة، وعقد لقاء مع العماري والمقرئ أبو زيد.

أ. أ