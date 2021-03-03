“مع الناس” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الاثنين) ابتداء من الساعة التاسعة و40 دقيقة ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الاجتماعي “مع الناس”، الذي تشرف على إعداده وتقديمه عزيزة لعيوني.

وسيسلط البرنامج الضوء، خلال حلقة اليوم، على موضوع اجتماعي يهم فئة كبيرة من المغاربة، علما أن البرنامج يعالج مجموعة من الطابوهات الاجتماعية بناء على قصص واقعية حظيت بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام. ويستضيف طاقم البرنامج الشهري في البلاطو، ضيفا يحكي قصته التي ستقدم بعد ذلك على شكل عمل تخييلي، سيما أنه، في كل مرة، يعالج مواضيع مختلفة منها الخيانة الزوجية ومشاكل الإرث والاغتصاب.

وتعتبر كل حلقة من برنامج “مع الناس” عبارة عن قصة شخص، كما أن شعاره يدعو إلى الاستفادة من تجارب الآخرين، إذ يتم التأكيد في كل مرة على القول “هو ماشي للفرجة وإنما للعبرة”. يشار إلى أن البرنامج، عالج في إحدى حلقاته السابقة، معاناة عائلة خلال الحجر الصحي، إذ كشف بعض تفاصيل معاناة امرأة فقدت زوجها خلال تلك الفترة الصعبة التي مر منها المغرب بسبب فيروس كورونا، ووجدت نفسها ملزمة بأداء الواجبات المدرسية لمؤسسة تعليمية خاصة، كان أطفالها يدرسون فيها.

إ.ر