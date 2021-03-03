“طوطو” يثير الانتقادات على إيسو

أثار فيديو نشره اليوتوبر المغربي الشهير طه السلمي المعروف بـ”إيسو”، جدلا كبيرا، قبل أن يثير عليه الكثير من الانتقادات، ووجهت له اتهامات بالتشجيع على التعاطي للمخدرات.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه “ايسو”، من اليوتوبرز الذين يشجعون على الطاقة الايجابية، ظهر في الفيديو، الذي اختار أن يروج من خلاله لـ”فلوغ” جديد، رفقة الرابور “طوطو”، إلا أن المفاجأة كانت أن الرابور يحمل لفافة مخدرات في يده، ويستعد لتدخينها.

وتسبب الرابور “طوطو” في موجة هجوم واسعة على إيسو، إذ انهالت عليه التعاليق اللاذعة، التي طالب أصحابها بحذف الفيديو، سيما أن جل متابعيه من فئة الشباب، وأن الكثيرين يعتبرونه قدوة، ويحظى بمتابعة كبيرة.

يشار إلى أن طه ايسو، من أشهر اليوتوبرز المغاربة، إذ يحرص على تقديم محتوى هادف، ويوجه رسائله غالبا إلى الشباب.

إيمان رضيف