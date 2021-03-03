إنجاز أوراش عمومية بـ “الشياطة”

أحجار وآجر و»زليج» أعيد استعمالها في صفقات بنيات تحتية بعروض أسعار ضخمة

فجرت جمعيات بخنيفرة فضيحة تلاعب في صفقات عمومية للبنية التحتية، تنجز بعروض أسعار ضخمة، مع أنها تستعمل أحجار وحديد أنقاض مشاريع قديمة، وكميات من الآجر و”الزليج” مهربة من أوراش متوقفة.

وكشفت مصادر “الصباح” أن مربعات إسمنتية انتزعت من ممرات حدائق مبرمجة في إطار مشاريع قديمة، تم هدمها بدعوى إعادة التأهيل، تتم إعادة استعمالها في صفقات اوراش تهيئة أرصفة الشوارع بعدد من أحياء الساحات العمومية، كما هو حال ساحة “أزلو”، التي رصد لها المجلس مبلغ 858 مليونا، وهو مبلغ اعتبر ضخما بالمقارنة مع الأشغال التي تضمنها دفتر التحملات.

وأفادت المصادر ذاتها أن المبالغ المخصصة لجل صفقات المدينة المذكورة تم تضخيمها، وأن أغلب الصفقات فوتت لمكاتب دراسات بعينها ولمقاولين ذاتهم، مكنتهم جهات نافذة من الحق في تجميع وتنظيف مواد مستخلصة من أوراش أخرى تقدر قيمتها المالية بالملايين.

وتتساءل الجمعيات المختصة عما إذا كانت المسؤولية تتحملها مكاتب الدراسات أو المجلس البلدي، وما إذا تم خصم ثمن المواد المعاد استعمالها من قيمة الصفقات باتفاق مسبق بين الأطراف المعنية، أم أنه تم غض الطرف عنها، بذريعة أن متتبعي الشأن المحلي وكافة المواطنين لن يفطنوا لهذه القضية.

وأكدت مصادر “الصباح” أن ساحة “أزلو” في إطار ما سمي مشروع الخيمة الإسمنتية العملاقة بكلفة 860 مليونا، سبق أن استفادت في 2013، في إطار تهيئة المدينة، بأوامر ملكية سامية، من مبلغ مليار و200 مليون، إذ تم تمرير صفقة تهيئة الساحة المذكورة في 2017، وانطلقت أشغالها في 2019، مع أنها كانت موضوع صفقة من مليار و200 مليون في 2013.

وتوصلت رئاسة النيابة العامة بملفات تنذر بسقوط رؤساء، ورطتهم شكايات وصلت حد اتهامهم بتزوير محاضر دورات مجالسهم، مرورا بحرمان ماليتها من مداخيل، جراء ممارسات صنفت ضمن خانة الغدر الضريبي، بالإضافة إلى التلاعب بالدعم المخصص للمعوزين في زمن كورونا.

وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بتدخل النيابة العامة، للنظر في اختلالات جسيمة طالت تسيير جماعات غارقة في مستنقع الرشوة والاغتناء غير المشروع ومختلف أشكال الفساد.

وتضمنت الملفات الموضوعة على مكتب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خروقات رؤساء أبرموا صفقات عمومية ومرروا سندات طلب مع مقاولة وحيدة، في خرق لمرسوم الصفقات العمومية، ووصل الأمر ببعضهم إلى منح صفقات لشركات لم تتقدم بثمن محدد.

ياسين قُطيب