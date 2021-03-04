تفكيك عصابة للسرقة بالجديدة

أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، ثلاثة متهمين بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح. وحسب مصادر «الصباح» تمكنت المصالح الأمنية من الإطاحة بأفراد العصابة، بدوار الغربة القريب من جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، بعد توصل عناصرها، بشكايات عدد من الضحايا، كشفوا فيها تعرضهم لعدة سرقات، إضافة إلى شيوع فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي توثق لعمليات السرقة استهدفت النساء، حيث بلغ عدد عمليات السرقة التي ارتكبها أفراد العصابة 23 عملية سرقة.

وكان أفراد العصابة الإجرامية يستهدفون الضحايا مستعينين بدراجة نارية، يستخدمونها بعد قيامهم بعمليات السرقة ومغادرة مسرح الجريمة على وجه السرعة. وكشفت المصادر ذاتها، أنه جرى إيقاف أفراد العصابة الإجرامية تباعا بعد تحديد هويتهم من قبل المحققين، وتم خلال التدخل الأمني حجز الدراجة النارية التي كانت تستعمل في السرقة، إضافة إلى سكاكين، وهواتف محمولة مسروقة وعدة محجوزات. وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال التحقيق معهم تمت مواجهتهم بعدد من الضحايا اللواتي تعرفن على أفراد العصابة الإجرامية بسهولة.

أحمد سكاب (الجديدة)