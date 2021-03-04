الفساد يطيح بخليجيين في طنجة

داهمت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الأربعاء الماضي، فيلا مفروشة بالحي الجميل وسط المدينة، يشتبه في أنها مخصصة للراغبين في ممارسة الفساد والسكر والسهر، وأوقفت مواطنين أجنبيين يتحدران من إحدى الدول الخليجية، رفقة فتاتين مغربيتين إحداهما قاصر، وضبطوا في حالة تلبس بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية والتعاطي للدعارة والفساد والسكر العلني البين. وحسب مصادر «الصباح»، فإن التدخل جاء في إطار الحملة التي تشنها في الفترة الأخيرة المصالح الأمنية للحد من ظاهرة الفساد الأخلاقي بالمدينة، وافتضح أمر الموقوفين، بعد أن أثارت انتباه دورية أمنية أصوات قهقهة النساء والرجال وضجيج وصخب موسيقي بإحدى الفيلات المشبوهة، التي كانت موضوع شكايات تقدم بها سكان الحي، تفيد بأنها تعرف تفشيا للدعارة وتشتغل في مجال الفساد ليلا ونهارا. وبعد التأكد من وجود نشاط مشبوه بداخلها قامت عناصر الفرقة الأمنية بمداهمة الفيلا، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وضبطت بداخلها أربعة أشخاص، خليجيين وفتاتين إحداهما قاصر، وهم في وضعية غير شرعية.

وخلال عملية المداهمة، جرى حجز عوازل طبية وقنينات لمشروبات غازية وكحولية وأطعمة مختلفة، ليتم اقتياد الموقوفين الأربعة إلى مقر الشرطة، حيث تبين أنهم اكتروا الفيلا من أجل إحياء ليلة حمراء وممارسة الفساد، ليتم إيقاف الشخص الذي أعد الشقة وسلمها للمتهمين.

المختار الرمشي (طنجة)