بنشيخة: التعادل منصف

قال عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي، إن التعادل منصف للفريقين، مضيفا “كنا على علم بقوة المواجهة، بحكم أن الرجاء يتوفر على عناصر متمرسة”.

وأضاف “أهنئ اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به. غيرنا طريقة لعبنا، ونحن راضون عن نتيجة المباراة، والروح التي لعب بها اللاعبون”.

وأكد بنشيخة “كنا نأمل في تحقيق نتيجة الفوز، غير أن كرة القدم كثيرا ما تفاجئك بأمور لا تكون على البال، والفريق الجديدي كان بإمكانه الخروج بالفوز، غير أن التسرع حال دون ذلك، وعلى العموم فنتيجة التعادل جيدة”.

أ.س (الجديدة)