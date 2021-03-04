إيقاف متهمين بتزوير أوراق مالية

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، أخيرا، على النيابة العامة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعنيين بالأمر يبلغان من العمر 21 سنة و 27، أحدهما كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في محاولته استعمال 15 ورقة بنكية مزيفة من فئة 200 درهم، من خلال اقتنائه ثلاثة هواتف محمولة من أحد المحلات التجارية بالناظور.

وكشفت التحريات والأبحاث المنجزة من قبل الضابطة القضائية بالناظور، عن تحديد هوية شريكه في هذه العملية الإجرامية، ليتم إيقافه بمنطقة فرخانة، من أجل التحقيق معه حول الجرائم المشتبه في ارتكابها.

وتم إيداع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.

وبالحسيمة، أحالت الضابطة القضائية أخيرا، شخصين على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بعد إيقافهما للاشتباه في تداولهما أوراقا مالية مزيفة. ويأتي إيقاف المعنيين بالأمر المتحدرين من جماعة بني حذيفة بإقليم الحسيمة، بعدما اكتشفت المصالح الأمنية أنهما قاما بتداول أوراق مالية مزورة، رغم علمهما بذلك. وكشفت التحقيقات التي خضع لها الموقوفان، عن أنهما لم يشاركا في عملية تزوير العملة ولا يعلمان مصدرها، وأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزتهما، توصلا بها بشكل عرضي. وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، متابعة المتهمين في حالة سراح بعد أدائهما كفالة مالية مقابل ذلك، وتابعهما بتهمة إعادة تداول النقود بعد اكتشاف أنها مزورة.

وينتظر مثول المعنيين بالأمر أمام الغرفة الجنحية العادية، خلال الأسابيع المقبلة، في أول جلسة، للنظر في التهم الموجهة إليهما.

جمال الفكيكي (الحسيمة)