الفتح يكبد آسفي أول هزيمة في الميدان

الخلفي قال إنه اشتغل على نقط قوة المنافس وكرمة تأسف

ألحق الفتح الرياضي الهزيمة الأولى بأولمبيك آسفي بالميدان هذا الموسم بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (الأحد)، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول.

وأحرز هدف الفوز للفريق الرباطي مدافعه المهدي الباسل بضربة رأسية، بعد استغلال خروج خاطئ للحارس أحمد مروان بساك في الدقيقة 22.

وقاد المباراة الحكم مصطفى كشاف من عصبة البيضاء، وأشهر البطاقة الصفراء في أربع مناسبات، ثلاث منها للاعبي الفتح المهدي الباسل ومعاذ باحساين وأمين اللواني، وواحدة للاعب آسفي المهدي زايا.

ورفع الفتح رصيده إلى تسع نقط، وصعد إلى المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفريق العبدي في 11 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.

وقال مصطفى الخلفي، مدرب الفتح، «اشتغلنا على نقط قوة الفريق المنافس. في الشوط الأول تركنا له السيطرة، وركزنا على الهجمات المرتدة، ونجحنا في إحراز الهدف الأول، وكنا قريبين من حسم المباراة، بإحراز هدف ثان، بعدما أتيحت لنا العديد من الفرص».

وأضاف «في الجولة الثانية دافع اللاعبون عن التقدم، وكانوا في المستوى المطلوب. الإجابة كانت على أرضية الملعب، أتمنى أن يمنحنا هذا الفوز حافزا إضافيا، لحصد مزيد من النقط في المباريات المقبلة، لتحسين مركزنا في سلم الترتيب».

وقال أمين كرمة، المدرب المؤقت لأولمبيك آسفي، «سيطرنا على المباراة، ما كان ينقصنا هو التركيز أمام المرمى. أكن احتراما كبيرا للفتح، لكنه جاء إلى آسفي ليس من أجل لعب الكرة، ولكن بهدف تضييع كثير من الوقت، ولم يكن ندا لفريقنا كرويا».

وتابع «سنعمل على تدارك الهزيمة في المباريات المقبلة».

حسن الرفيق (آسفي)