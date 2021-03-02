الخلفي يعود إلى الساحة

علمت “الصباح” أن الممثل محمد الخلفي، سيعود إلى شاشة التلفزيون في عمل جديد، مازالت مشاهده تصور في الوقت الراهن. وقالت المصادر إن الخلفي والذي غاب عن الساحة الفنية لسنوات الطويلة، بسبب المرض، وأيضا بسبب غياب فرص العمل، سيعود إلى جمهوره من باب “سيتكوم” جديد، يتوقع أن يبث على التلفزيون رمضان المقبل.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفكاهي محمد الخياري، هو من حرص على أن يشارك الخلفي في العمل التلفزيوني الجديد، والذي يحمل عنوان “الطاكسي العزيزة”، وهو العمل الذي يعرف مشاركة عدد من الأسماء، من بينها الممثلة سكينة درابيل، والكوميدي محمد الكامة، ومراد العشابي، ووجوه كوميدية شابة.

واضطر الخلفي من أجل تصوير مشاهد “السيتكوم”، إلى الاستعانة بكرسي متحرك، وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية وعدم قدرته على الوقوف.

إ . ر